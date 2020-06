Volikogu algatas Rail Balticu Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu

Kaubaterminal on mõeldud kaubarongide teenindamiseks, seal on võimalik kaupa raudteelt autodele laadida, ladustada ja sortida. Pärnu piirkonna hoolduskeskus on RB tehnilise toe baas, kus seisavad eriotstarbelised rongid, asub jooksva hoolduse materjalide ladu ja tehakse taristu hooldust.