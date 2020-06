Kolm Pärnumaa kaitseala jäävad riikliku kaitseta

Marjalaid, Tõstamaa liigikaitseala ja Rannametsa jõe lammimets võeti kaitse alla enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist ja nende eeskirja ei ole uuendatud. Ekspertiiside tulemusel leiti, et nende alade riiklik kaitse ei ole vajalik ja on muid inimeste õigusi ja vabadusi vähem piiravaid tõhusaid meetmeid.

Veidi üle kahe hektari suurune Marjalaid asub Lääneranna vallas Nehatu külas ja kaitseala on moodustatud 1958. aastal. Keskkonnaregistri kohaselt pole Marjalaiul kaitsealuseid liike leitud, samuti ei ole seal Natura elupaigatüüpe. Küll asub alal 1,82hekatrine vääriselupaik (VEP), mis kuulub märgalade metsade ning männikute ja männi-segametsade hulka. Kuna Marjalaid ja sellel asuv VEP paiknevad riigimaal, on metsakoosluse säilimine tagatud VEPina ja objekti veel riiklikult kaitsta pole otstarbekas.

24,7 hektari suurune Tõstamaa liigikaitseala asub Pärnu linnas Ermistu ja Pärakülas, olles kaitse alla võetud 1958. aastal merikotka elupaigana. Kaitsealal tehti 2017. aasta mais välitöid, et leida merikotka võimalik pesapaik ja keskkonnaregistri andmetel seal leiduva III kaitsekategooria seeneliigi taiga‑peenpooriku kasvukoht. Kumbagi liiki alal ei tuvastatud.

Merikotka pesa- ja elupaika ei ole varemgi registrisse kantud ja puudub info linnu pesitsuse kohta seal viimastel aastakümnetel. Kuna Tõstamaa liigikaitseala asub suures osas riigimaal ja väärtuslik osa on kaitstud VEPina, pole sedagi ala mõttekas riiklikult kaitsta.

Ekspertiiside tulemusel leiti, et nende alade riiklik kaitse ei ole vajalik ja alternatiivina on olemas muid inimeste õigusi ja vabadusi vähempiiravamaid ja samas ka tõhusamaid meetmeid.

Rannametsa jõe lammimets asub Saarde vallas Laiksaare külas ja on kaitse alla võetud 1991. aastal. Kaitseala hõlmab 0,38 hektarit: 0,36 hektarit on eraomandis, ülejäänud 0,02 hektarit jääb riigimaale. Metsamaa moodustab alast umbes 0,03 hektarit, ülejäänu on lage rohumaa.