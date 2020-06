Päästeamet saadab rahva ohtlikke ujumiskohti jahtima

“Fotojahi teema on veega seotud ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste ennetamine. Ohtlikud kohad on näiteks kodude läheduses asuvad tiigid, ujumiskohad, veega täitunud kraavid, katmata kaevud, katkised purded. Samuti tasub tähelepanu pöörata kõikidele teistele veekogudele nagu järved, jõed, rabalaukad ja muud paigad, mis halbade asjaolude kokkusattumisel võivad osutuda saatuslikuks,” selgitas Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Reili Kull. “Foto juurde ootame selgitavat teksti sellest, kuidas ohtliku koha märkamiseni jõuti, miks see on märkamist ja jäädvustamist vajav ning mis on veekogu puhul ohtlik.”