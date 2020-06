Võidupühal ja jaanipäeval lehvivad Eestis lipud

Homme, 23. juunil on võidupüha puhul Eestis lipupäev. Jaaniööl lippe ei langetata ja need lehvivad jaanipäeva puhul ülehommegi. 23. juuni on üks kolmest kohustuslikust lipupäevast, kui sinimustvalge heisatakse kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele.