Mootorsõidukitele suletud Supeluse tänav rõõmustab linnarahvast

Abilinnapea Rainer Aaviku sõnutsi on positiivset tagasisidet tulnud nii kohalikelt elanikelt, ettevõtjatelt kui jalakäijatelt-jalgratturitelt ning kuigi muudatus nõuab harjumisaega, on kohalikud olukorra kiiresti omaks võtnud. “Linnavalitsus on nüüdseks juba aastaid kergliiklust teadlikult edendanud ja praegu kinnitavad nii uuringud kui mõõtmised, et nii linnaelanikud kui külalised hindavad seda väga,” avaldab Aavik. Pealegi meelitab rannailm inimesi Supeluse kaudu jalgrattaga sõitma, randa jalutama või tänavakohvikutesse aega veetma.