Kolledžisse astujate arv püsib kaljukindel

Hea uudis on, et riigieksamite tulemusi kolledžisse pürgides ei arvestata. Ettevõtluse ja projektijuhtimise ning turismi- ja hotelliettevõtluse erialal on vajalik sooritada katse ning sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala puhul läbida vestlus, mis määrab kooli pääsemise.