Muinsuskaitsealal asuva hoone korrastamiseks võib kuni pool miljonit eurot toetust saada

Hoone peab asuma Pärnu. Lihula, Haapsalu, Kuressaare, Paide, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Taotlusvooru maht kokku on ligemale 2,9 miljonit eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 200 000 ja suurim 500 000 eurot.

“Eesti väikelinnad on omanäolised ja pakuvad mõnusat elukeskkonda. Kui toome vanalinna rohkem avalikke funktsioone ja korrastame tühje või alakasutatud hooneid, mõjub see ergutavalt kogu linnasüdamele. Tahame selle toetusega näidata, et kohalik areng võib põhineda kultuuripärandil,” ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.