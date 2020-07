Pärnuski saab tuvastada koroonaviiruse antikehi

Confido meditsiinikeskus ja Südameapteek alustasid juunis SARS-CoV-2 antikehade kiirtestidega, sest see võimaldab tuvastada, kas inimene on uue koroonaviiruse läbi põdenud.

Confido meditsiinikeskuse juhataja Kadi Lamboti kinnitusel valitseb elanike seas kiirtestide vastu väga suur huvi. "Juuni esimesel nädalal Confido kiirkliinikutes alanud testimise suhtes oli inimeste huvi nii suur, et 10 000 testiaega märgiti täis juba mõne päevaga," ütles doktor.

Südameapteekides kasutatava SARS-CoV-2 antikehade kiirtestiga mõõdetakse IgM- ja IgG-tüüpi koroonaviiruse vastaste antikehade olemasolu ja proov võetakse näpuverest. Negatiivse tulemuse korral ei ole patsient ilmselt uue viirusega nakatanud, kuid positiivse näidu korral on suur tõenäosus, et inimene on mingil ajal koroonaviirust kandnud.