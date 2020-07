Kas jalad põhjas või on kriis alles alanud?

Eelkõige Eesti valitsuse toimetulekut kommenteerinud Eesti Panga endine president Ardo Hansson nimetas esimesena töötukassa tööturumeedet, mille kiiret toimimahakkamist ta kiitis. “Selle kaudu suudeti suunata raha täpselt sinna, kuhu vaja oli,” ütles Hansson. Tema hinnangul ei olnud kokkuvõttes tegemist ülikalli abinõuga ja olulisem on, et see pakkus tuge ettevõtjatele ja andis inimestele raha, kui seda enim vajati.