Saarde vallajuhtide umbusaldamise vastu pandi püsti protestiaktsioon

Vähem kui ööpäevaga on petsitsionile “Eiko ja Kadri Aija toetuseks” antud üle 130 hääle, aktsioon kestab reedeni.

“On lubamatu, et Saarde vallavolikogu üheksa liiget teeb umbusaldusavalduse Saarde vallavanemale ja Saarde vallavolikogu esimehele puhtalt isikutevahelistest sobimatusest, tuues ohvriks Saarde valla edasise arengu. Antud olukorraga on osaliselt pärisitud järgmised sammud Saarde valla arenguks,” seisab vallajuhte toetavas üleskutses. “Petitsiooni eesmärk on Saarde vallavolikogu liikmete tähelepanu juhtida sellele, et kas nemad kui rahva hääle kandjad esindades oma valijate huve tõesti tegutsevad Saarde vallarahva soovide vastaselt?”

Allkirjade kogumise idee üks algataja Indrek Tarkpes ütles, et tema arvates on valla juhid on tööga igati hästi hakkama saanud ja umbusaldajad peavad inetuid võimumänge.

"Parimat vallavanet kui Eiko Tammist pole minu silmad näinud. "Ta teeb oma tööd südamega," ütles Tarkpea. "Kui umbusaldajad tahavad piruka juurde saada, siis küpsetagu suurem pirukas,"

Saarde vallavolikogu esimees Kardi-Aija Viik. FOTO: Mailiis Ollino

Saarde vallavanem Eiko Tammist ütles, et ei tea, kes toetusaktsiooni algatas, kuid on tänulik, et valla elanikud teda toetavad. “Mul on hea meel, et inimesed on südamega Saardes,” ütles ta.

Üheksa Saarde vallavolikogu liiget heidavad kolmapäeval esitatud umbusaldusavalduses Tammistile ette, et vallavanem ei ole tekitanud usaldust ega ühtset arusaama Saarde valla arengu suhtes volikogu ja vallavalitsuse vahel. Volikogu esimees Kadri-Aija Viik pole umbusaldajate hinnangul suutnud luua ühtset arusaama valla arengust volikogu ja vallavalitsuse vahel.

Umbusaldusavaldusele andsid allkirja praegu opositsioonis valimisliidu Uus Saarde kõik viis esindajat, volikogu ainus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindaja Margus Kukk, samuti võimuliitu valimisliidu Koduvald liikmed Kalle Song, Peep Paimre ja Ülo Liblik.

Saarde vallavolikogus on 15 kohta.