Ilm kisub nädalavahetusel tormiseks

Laupäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Pärast keskööd edela poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, sadu levib kirdesse, võib tulla äikest.

Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb hommikuks 4–10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 6–12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, sadu võib paiguti minna tugevaks ja võib tulla äikest.

Pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Tuul pöördub saartelt alates edelasse ja läände, looderannikul loodesse ning tugevneb 9–14, puhanguti 20 meetrit sekundis, Lääne-Eestis 12–18, puhanguti kuni 27 meetrit sekundis, õhtul veidi nõrgeneb. Sooja on 15–21 kraadi.

Pühapäeva ööseks ennustatakse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 7–13, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb veelgi. Sooja tuleb 7–12, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja on 15–20 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja on 8–13, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–8, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16–21 kraadi.