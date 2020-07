Lääneranna tahab täita maa pakiautomaatidega

Ligemale 1400 ruutkilomeetri suuruses Lääneranna vallas on plaanis täita tühik pakiautomaatidega, sest praegu asuvad Omniva kaubamärgi all tegutseva AS Eesti Posti ainsad automaadid vallakeskuses Lihulas. 5000 elaniku kohta on jäänud alles kolm postiasutust – need on vahelduva lahtiolekuajaga postkontor Lihulas ning postipunkt Virtsus ja Varblas.