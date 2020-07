Projekteerija esindaja Janis Erilaiu sõnutsi uuritakse pinnase veetaset ja kõlblikkust ehitustöödeks. “Pärnumaal on palju turvast ja savi, mis ei soosi ehitust, selleks võtame pinnasest proovid, et kindlaks teha, kui sügaval setted on,” selgitas Erilaid. Ta rõhutas, uuringud on eeldus ohutu ja töökindla raudtee projekteerimiseks.