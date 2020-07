Aastaid kasvanud tööõnnetuste arv langes järsult

Suur langus on inspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Plangi sõnul tingitud sellest, et 2019. aastast ei pea ametit enam igast töökohal juhtunud õnnetusest teavitama. Pisivigastusi enam ei kanta registrisse.

Plangi selgituse kohaselt peab tööandja ise küll endiselt uurima kõiki oma töökohas juhtunud õnnetusi, kuid tööinspektsioonile tuleb teada anda vaid sellistest, mille tõttu töötaja on saanud sellise tervisekahjustuse, et on pidanud jääma töövõimetuslehele.

Kuigi arvud on vähenenud, on tööõnnetuste arv endist viisi suur. “Iga numbri taga on inimene, kes on oma tööd tehes saanud vigastada,” märkis Plangi.