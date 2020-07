Martensi maja varingu uurimiseks ei alustata menetlust

“Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ei ole selle juhtumiga seoses menetlust alustanud,” teatas TTJA kommunikatsiooni peaspetsialist Kristi Väät. “Tormist tingitud kahjude likvideerimine ning esmase ohutuse tagamine on hoone ja kinnistu omaniku ülesanne.”

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaargi märkis, et omavalitsuse ehitusjärelevalve ei asu varingu põhjusi uurima, sest see on omaniku kohustus.