Munamäe kõrval algab soojatorustiku remont

Vana, amortiseerunud torustik vahetatakse eelisoleeritud torustiku vastu, mis tagab klientidele kütte ja sooja vee varustuskindluse ning ennetab võrguavariisid. Kokku vahetatakse poolteist kilomeetrit torustikku, mistõttu renoveerimistööd on jagatud mitmesse ossa. “Esimeses etapis vahetame välja Ringi ja Sadama tänava ristmiku piirkonda jäävad torustikud,” kirjeldas Fortum Eesti võrgujuht Hannes Puusepp. “Seejärel liigume Kerese tänavale ning viimases etapis, mis jääb juba sügisesse, teeme töid Munamäe pargis ja Vallikääru aasal.”

Kaeve- ja ehitustöödest tingituna on ajuti häiritud Ringi-Kerese piirkonna klientide soojusvarustus. Kliente, keda planeeritud katkestused mõjutavad, teavitatakse ja katkestuste info leiab Fortumi kodulehelt.

Remonditööd toovad kaasa liikluspiiranguid, mida ehitaja muudab selle järgi, kus maal töödega ollakse. Võrgujuht märkis, et kindlasti tähistatakse ümbersõidud ja üritatakse ehitada nii, et vaid üks sõiduradu oleks suletud. Liiklus suunatakse ümber selliselt, et elanikud pääseksid koju.