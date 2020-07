Suvepealinnas jätkub tänavakatete uuendamine

Suvepealinnas uuendatakse teekatet paljudel tänavatel, näiteks Turba, Saare, Marjametsa, Peetri, Rohu, Männi, Rohelise tänava eri lõikudel. Neist pikim on Riia maantee, kus kavas on teekatet uuendada Rähni tänavast Harakani.

Praegu näeb Riia maanteel ülesfreesitud lõike Rähni tänavast Maximani. Neljapäeval ja reedel hakatakse asfaltima maantee Rähni tänava ja Tammsaare puiestee vahelise lõigu linna sisenevat suunda, sama tänavalõigu linnast väljuv suund on juba asfalditud. Tööde ajal on neljarealise tee liiklus suunatud vastassuunavööndisse.

Reedel freesitakse Seedri ja Ringi tänavat ühendavat Muru tänavat, mida järgmisel nädalal asfalditakse. Tööde ajal on tänav suletud ja ümbersõiduks on võimalik kasutada ümbruskonna teisi tänavaid.

Reedel on kavas freesida Kesklinna silla kõrval asuva Kalda parkla sissesõiduteed, mis tuleval nädalal asfaltkatte saab. Ehitaja TREF Nord AS on lubanud tivolile ja sadamale juurdepääsu tagada.