Viimasel nädalal on Lääne prefektuuri laekunud koguni kümme vargusteadet. Pärnumaal on pihta pandud jalgrattaid, telefone, rahakotte, alkoholi, isegi kopplaadur ja kümme päikesepaneeli. Vargad on kahju tekitanud vähemalt 7000 euro väärtuses.