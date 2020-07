Omavalitsused saavad toetuse eest osta jäätmetakso ja kodudele kompostreid

“Kõik see vähendab esmase toorme ammutamise ja töötlemisega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja vähendab harjumuspärast jäätmete põletamist ja ladestamist,” rääkis keskkonnaminister Rene Kokk. “Loodame omavalitsuste abiga muuta inimeste tarbimis- ja jäätmete sorteerimise harjumusi ning luua lisandväärtust ressursside väärindamise kaudu.“

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming tõi näite, et omavalitsus võib toetusrahaga osta sõiduki, pakkumaks elanikele jäätmetakso teenust suurjäätmete transportimisel jäätmejaama. Nii ei satu need pahatahtlikult metsa või isetekkelistesse prügilatesse. Kui omavalitsuse territooriumil leidub piirkondi, kus biojäätmeid kokku koguda pole otstarbekas, siis sinna on mõeldud kodukompostrid.