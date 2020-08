Galerii: vaadake, milline näeb välja vast valminud Rannaküla sadam

Kunagise Varbla valla haldusalal avatud vastne sadam paikneb mereturismi seisukohalt täpselt seal, kus vaja, olles ligikaudu purjejahi päevateekonna kaugusel nii Pärnust kui Haapsalust. Varem polnud nende kahe jahisadama vahel ühtki merejahtidele kõlblikku sadamat peale Kuivastu, kus aga puudub mereturistidele vajalik taristu. Varbla sadamas Rannakülas on see olemas: toitlustus, saun ja lähedal asuv Varbla puhkeküla.

Äsja valminud sadam võtab vastu kuni 2,5meetrise süvisega ja kuni 24 meetri pikkusi aluseid. Sadamas on 20 kaikohta, kuigi avamispeol olnud jahikaptenid arvasid, et kui tahta, paigutab sinna vähemalt poolsada purjejahti. Sadama L-kujuline sissesõidutee on kaitstud muulidega ja üle kilomeetri pikk.