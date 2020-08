Lugeja küsib: Miks käib Pärnus Ehitajate teel taas remont?

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna ehituse juhtinsener Sven Savi selgitas, et varem on Pärnus Ehitajate teel tehtud hädapäraseid töid enne katte taastusremonti, et oleksid tagatud teele kehtestatud seisundinõuded ja liiklejate ohutus.

“Käesoleval ajal toimuvate tööde puhul on tegemist tavapärase tee säilitusremondiga, mille eesmärk on taastada teekatte kvaliteet ja sõiduohutus,” teatas Savi.

Osa töid on kavandatud öisele ajale, aga vaid kohtadesse, kus on väga keerulised liiklustingimused ja muul viisil pole võimalik neid teha. “Öisel ajal ehitamine segab tee ääres elavaid kodanikke ja ehituskvaliteeti on raskem saavutada, kuna nähtavus on pimedal ajal kehvem. Ka töötegijale on öisel ajal töötamine ohtlikum halva nähtavuse tõttu,” põhjendas Savi.