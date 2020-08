Terviseamet palub kaaluda siseruumides ürituste ärajätmist

Kui möödunud nädalal sõnas terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam Pärnu Postimehele, et Pärnus korraldatavate üritustega tutvunud terviseameti ametnikud ei näe suurt ohtu, kuna sündmused toimuvad eri kellaajal ja kohtades ja korraldajad teavad riske. Praeguseks on terviseameti üldine seisukoht siiski muutunud siseruumides toimuvate ürituste osas, kuna viimase nädalaga on koroonapositiivsete hulk märgatavalt kasvanud.

Terviseameti meediaspetsialisti Eike Kingsepa teatel on järgmised kümme kuni 14 päeva kriitilised. COVID-19 haiguse leviku risk on väga suur just suurüritustel ja siseruumides ning kindlasti suurendab seda alkoholi müük ja tarbimine peopaikades. Ennekõike lokaalides, söögikohtades, ööklubides ja kontserdipaikades, kus melu kestab hiliste öötundideni. “Paneme kõigile pidude ja kontsertide korraldajatele südamele, et nad kaaluks vähemalt järgmisel kahel nädalal ürituste ärajätmist, vähendaks osalejate maksimaalset arvu ja vaataks väga hoolikalt üle, kuidas tagada külastajate hajutatus ja hügieen, sealhulgas desinfitseerimisvahendite kättesaadavus nii ürituse alale või ruumi tulemisel kui sealt lahkumisel,” rääkis Kingsepp.

Kui siseüritusi pole võimalik viia välitingimustesse ja ohutusmeetmeid ei suudeta tõhustada, siis soovitatakse üritused ära jätta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas tänasel pressikonverentsil, et täna–homme käivitatakse seireuuring, mis annab aimu koroonaviiruse leviku ulatusest juhuvalimi põhjal. Tulemused selguksid järgmiseks nädalaks ja oleksid edasiste otsuste alus.

Samuti saavad inimesed ise panustada, et haigus ei leviks. Haigena, isegi kui haigustunnused on väga kerged, tuleks jääda koju. Tuleb hoiduda külastamast üritusi, mis toimuvad kinnises ruumis ja kus ei hoita distantsi, jätta kaaskodanikele küllaldaselt hingamisruumi, järgida rangelt kätehügieeni. Kuna a- ja eelsümptomaatiliste isikute nakkusohtlikkus on üha enam tõestatud, peaksid tuvastatud koroonahaigete kontaktsed avalikus kohas kandma maski.

Maski kandmist tasub kaaluda, kui külastate rahvarohkeid suletud ruume nagu poed, kaubanduskeskused, samuti ühissõidukis ja teatud ametikohtadel, mis nõuavad lähedast füüsilist kontakti haige inimesega. Kingsepp tuletas meelde, et mask ei ole esmane abinõu, vaid lisameede hea käte- ja respiratoorse hügieeni ja distantsi hoidmise kõrval.

Kiik kutsus mõistusele tulema inimesi, kes on otsustanud levitada viiruse kohta valearusaamu. “Eestis on viirus nõudnud 63 inimelu. Küsimus ei ole piirangutes, trahvides. Kõige karmim karistus on, et sinu mõtlematu käitumine on võtnud elu sinu lähedaselt, kaasmaalaselt,” lausus ta.