Naisteranna parklasse kerkib mobiilne testimispunkt

Synlab Eesti ja ühtlasi avaliku testimise kommunikatsioonijuhi Gerly Kedelaugu sõnade kohaselt broneerivad spetsiaalselt loodud avaliku testimise kõnekeskuse inimesed telefoni teel igale proovi andjale aja, kavandatud on kümne minuti sisse neli patsienti.

Kedelauk paneb Pärnu kandi rahvale südamele tulla kohale täpselt kokkulepitud ajaks, et proovivõtukohta ei tekiks järjekorda. Samuti on soovituslik kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida kaaskodanikega distantsi. Testimisele tuleb kaasa võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Velt ütles, et pärast perearsti jutul käimist koroonaviiruse testi tegema samal või järgmisel päeval. “Homme on veel vabu aegu,” teatas ta.

Kedelauk tuletas meelde, et juhul, kui esineb koroonaviiruse sümptomeid, tuleks öelda seda aja broneerimise kõnes. “Sel juhul soovitame proovi anda autost või tellida kodustestimise brigaad,” märkis ta.

Synlabi esindaja rõhutas, et koroonaviiruse sümptomite esinemisel ja lähikontakti puhul on kohustuslik kohene enesekarantiin.

Terviseameti teatel on järgmised kaks nädalat Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on võimalik uued viiruspuhangud kontrolli alla saada, juhul kui inimesed käituvad vastutustundlikult.