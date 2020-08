Kolme lapse ema ja üks piknikuidee algatajatest Kaie Mägi on kõiki lapsi imetanud, ent alguses on võsukesed saanud piimasegugi, sest emal endal ei ole kohe pärast sünnitust tulnud nii palju piima, et vastsel ilmakodanikul kõht täis sööta.