Sütevaka pere tähistab kooli juubelit pidustustega

Üle 20 aasta kooli juhtinud direktor Andres Laanemets tõdes tähtpäeva eel, et kuigi kokkutulek kestab alati vaid mõne tunni, saadab seda suur rõõm. “Väga paljudega, kellega tahaks, ei jõua rääkida. Aga inimesed taaskohtuvad ja see on igal juhul hästi positiivne,” rääkis koolipea.