Pärnu haridusametnik pälvis talendikeskuse kõrge tunnustuse

Tunnustustähte üle andes märkis talendikeskuse juhatuse liige Viire Sepp, et Laube on aastakümnete jooksul seisnud hea Pärnu linna andekate laste ja noorte arengu toetamise eest. “Ta on edukalt kaasanud andekusalastesse projektidesse partnereid ja olnud eri haridustasandite integreerimise eestvedaja,” lausus Sepp. “Ta on uute ideede ja mõtete märkaja, heade inimeste kaasaja ja tunnustaja.”