Pärnu võtab osa psüühikahäiretega inimesi toetavast projektist

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmanni teatel osaleb linn projektis 50 teenuskohaga. “See tähendab, et linn saab osutada abi kuni poolesajale raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikule,” sõnas Villmann. “Vajadus igapäevast hakkamasaamist toetava teenuse järele on väga suur ja seda näitab asjaolu, et 50 Pärnu teenuskohta täitusid kiiresti.”

Abi saav inimene peab vastama ühele järgmistest tingimustest: ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (näiteks tal läheb tarvis vähesema toetusega teenust); ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid võib olla SKA erihoolekandeteenuse järjekorras; vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule astumiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Inimesekeskset ja just konkreetse isiku vajadustele ja eripärale vastavat teenusmudelit, kus abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, rakendatakse Eestis esimest korda. Oluline on ISTE projekti puhul seegi, et abi ei saa vaid psüühikahäiretega inimene, vaid samuti tema pereliikmed. Psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia perele, pere- või kogemusnõustamine ning intervallhoid on teenused, mis aitavad ja toetavad psüühilise erivajadustega inimese lähedasi.