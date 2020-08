Ministeerium kuulutas välja Libatse–Nurme lõigu konsultatsiooniteenuse hanke

Hanke tulemusena leitav konsultant hakkab nõustama rahandusministeeriumi ja maanteeametit, et korraldada PPP (ingl k private public partnership) vormis ehk avaliku ja erasektori koostöös riigihange, et ehitada Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Libatse–Nurme 21,6 kilomeetri pikkune lõik 2+2rajaliseks.

„PPP on parim võimalus jagada riiklikke suurinvesteeringuid avaliku ja erasektori vahel optimaalselt: riigi ülesanne on kavandamine ja strateegilised valikud, erasektor aga viib investeeringud ellu,” ütles rahandusminister Martin Helme. „Samuti on PPP eelis riigieelarveliste kohustuste hajutamine pika perioodi peale. Klassikalise hanke puhul tuleb suurem osa rahast välja käia ehitusperioodi ehk esimese kahe–kolme aasta jooksul, PPPga on võimalik makseid hajutada võrdsetes osades kogu lepinguperioodi peale. Samuti tagab kogemusega partner kokkuhoiu lepingu maksumuse pealt ja tingimused on soodsamad.“