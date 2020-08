President Kaljulaid töötab sügisel kaks nädalat Pärnumaal

„Kui riigipea kahe aasta eest esimest korda oma töökoha pikemaks perioodiks Kadriorust välja viis ja mitu nädalat Narvas töötas, tekitas see palju elevust. Aga sealt edasi on see olnud eri piirkondade ootus ja palju on uuritud, kas see traditsioon ikka jätkub, kas tullakse ka neile,” rääkis presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.