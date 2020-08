Galerii: noored tähistasid suve lõppu koosviibimisega

Eeskätt oli Pärnu rulapargi kõrval rohealal toimunud üritus mõeldud seitsme- kuni 26aastastele, kuid tegemistest said osa võtta teisedki huvilised. “Hästi tore, et päevast võtsid osa pere pisemad, lapsevanemad ja vanavanemadki. Sündmus õnnestus üle ootuste hästi ja meid külastas päeva jooksul ligi 150 inimest,” rõõmustas ürituse peakorraldaja, Pärnu MoNo eestvedaja, noorsootöötaja Triin Mäger.

Külastajad said töötoas Haabersti vaba aja keskuse noorsootöötaja Kevin Polli juhendamisel kujundada ja kanda riidest kotile või lõuendipaberile aerosoolvärvidega meelepärase pildi. Vahvaid kujundeid tehti ka isiklikele esemetele: riietest tõukeratasteni. Alaealiste puhul küsiti selleks lapsevanematelt enne luba. “Nüüd käib pool Pärnu skatepark’i poistest ringi kottidega, millel on roosa ananass,” tõi Poll esile kõige popimaks kujunenud pildi.

Alkoholita kokteilide ehk mokteilide õpitoas valmistati Laura Jõe juhendamisel maitsvaid jooke. Jõele kuulub baar Väljas. Peale baaripidaja ameti töötab ta õpetajana ja tegeleb noortega ühingus Eesti 4H. “Noorte silmad särasid maitsvaid tervislikke mokteile valmistades ja mekkides. Nad mõistsid, et apetiitseid instagramilikke pilte saab teha ka alkoholivabade jookidega, ja leidsid, et vägev on olla ja pidu saab pidada täiesti kainena, mis on ju igati eeskujulik mõtteviis,” lausus Mäger.