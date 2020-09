Väikeettevõtted saavad linnalt toetust küsida

Kõnealuse toetuse eesmärk on suurendada Pärnu linnas tegutsevate väikeettevõtete konkurentsivõimet ja arendada seeläbi kohalikku ettevõtlust.

Toetusraha võib kasutada, et saada eksperdilt toote- ja teenusearenduse nõu, koostada toote- ja teenusearendusprojekte ning ekspordiplaane, saada eksperdilt tehnoloogianõustamist, samuti turu- ja tasuvusuuringuteks, tööalasteks täienduskoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetuse alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul toetuse eraldamise otsusest ja toetus makstakse välja pärast projektitegevuse teokstegemist.

Toetuste hindamisel lähtub eksperdikomisjon kolmest põhimõttest: töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; ettevõtte terviklik ja pikaajaline strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava kestliku ja kasvupotentsiaaliga ärimudeliga. Eelistatud on ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.