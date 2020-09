Uues ujulas läksid lahti koolilaste ujumistunnid

“Inimesed kiidavad, et meie basseinivesi on väga mõnus ja kloorilõhna ei ole peaaegu tundagi. Professionaalidki on meie ujulat kiitnud: nad on öelnud, et meil on tehnoloogiliselt Eesti kõige moodsam ujula. Ma ise toon esile selle, et meie ujula 25meetrine kaheksa rajaga bassein on Eestis alles kolmas omataoline, aga kõige uuem,” ütles Aasma.