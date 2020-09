Pikal tänaval jäi inimene auto alla

Õnnetuses viga saanud naine viibib meedikute hoole all.

“Naine sai õnnetuses viga ja on meedikute hoole all,” teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerstin Meresma.

Liiklus on õnnetuspaigas häiritud. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitatakse.

Tänavu vastu võetud seaduse alusel tuleb kergliikuriga sõitjal kiirust vähendada, kui läheb üle sõidutee: kergliikuri juht peab teed ületama jalakäija kiirusega. Kergliikuri juhil ei ole sarnaselt jalgratturiga autoteed ületades sõidukite ees eesõigust, kui ta teeb seda ülekäigurajal sõites. Erand on see, kui ta ületab autoteed, kuhu sõidukijuht pöörab. Kergliikuri juhil on soovitatav ületada sõiduteed kõndides.