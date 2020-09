Kõigi aegade rekordi püstitanud siseturistid hoidsid majutusettevõtteid vee peal

Rüütli tänav on Pärnu külaliste seas menukas koht. FOTO: Lilli Tölp

Juulis jäi Pärnumaa majutusasutustesse öömajale 61 030 turisti, mis on pea kaks kolmandikku enam kui juunis, kuid mulluse juuliga võrreldes 14 protsenti ehk ligi 10 000 inimese võrra kasinam tulemus. Rõõmustav uudis on, et maakonda väisas rekordarv siseturiste: mitte kunagi varem pole ühes kuus Pärnumaad külastanud 35 988 Eesti inimest.