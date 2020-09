Kabli linnujaam on suurema rände ootel

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialisti Meelis Leivitsa sõnul on rändlindude poolest praegu veel suhteliselt vaikne aeg. Mullu septembris rõngastati üle 7000 linnu, millest põhiline osa tehti kuu viimasel nädalal. “Ilmad on soojad ja linnumassi ei paista veel tulemas,” märkis ta.

Leivits tõi esile, et pöialpoisski pole veel liikuma hakanud, kuid siin-seal on hääli kuulda. Selgetel öödel on kätte saadud ka punarindu (75 isendit). Salu-lehelindude ränne on juba lõppenud (64) ja väike-lehelinnud on veel liikvel.