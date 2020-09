Luiga käsitöötalu peremees Rattasepp ütles, et ta on elus hüljest näinud vaid loomaaias ning kihnlaste tellimust täites võttis ta ette pildid ja muuseumi ette paigaldatud loivalised on esimesed, mida ta kujurina tegi.

“Loodus inspireerib, aga kui neid loomi käe sees ei ole, siis on keeruline,” möönis Rattasepp, mõeldes ligemale 100aastase tamme tüvest vähem kui nädalapäevadega vormunud hüljestele. “Ja mulle tegi nalja see, et kihnlased kutsusid mandrimehe endale hülgeid tegema, aga tagasiside järgi tundub, et mandrimees sai hakkama.”