Tori vald annab välja loome- ja spordistipendiumi

Loomestipendium on mõeldud Tori vallas elavatele autoritele või esitajatele, kes tegutsevad kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika, rahvakultuuri või arhitektuuri erialal rahvusvahelisel tasemel, et väärtustada ja soodustada nende tegevust. Spordistipendium on Tori vallas elavatele sportlastele, kelle areng ja tulemused võimaldavad osaleda Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii Eestis kui maailmas.