Pärnakad saavad lähiaastate investeeringute kohta arvamust avaldada

Arengukava muudatused puudutavad linnavalitsuse pressiesindaja teatel tegevuskava aastateks 2020–2024 koos investeeringutega, mida on Pärnus kavas teha kuni aastani 2035. Üks suuremaid investeeringuid on näiteks uus kesklinna sild, mille ehitamine on plaanitud aastateks 2021–2023. Eelarvestrateegias nähakse ette raha, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.