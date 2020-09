Tudengiks saanud Zonta stipendiaat läbis tiheda sõela

Pärnu piiri taga Reiu külas elav Kaari Pulst läbis Zonta pingelise stipendiumikonkursi Koidula gümnaasiumi õpilasena, sügisest jätkab ta õpinguid Tallinna ülikoolis klassiõpetaja erialal. Toonase abituriendini jõudis kevadtalvel enne riikide lukkupanekut teade, et ta on jäänud üleilmse Zonta programmi “Young Women in Public Affairs (ühiskondlikult aktiivsed noored naised)” piirkondliku stipendiumitoimkonna otsusel ainsana valikusse ja teda ootab 1500 Ameerika dollari suurune toetus.