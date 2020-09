Pärnu ettevõte teenis kultuuriministeeriumilt ja olümpiakomiteelt spordisõbra aunimetuse

Wendre paistab silma sellega, et toetab Pärnumaal suures mahus spordiürituste toimumist nii rahaliselt kui ka toodetega. Peale selle on Wendre Eesti firmaspordi Lääne-Eesti nägu, soosides töötajate sportimist. Nii iseloomustas Euroopa üht suuremaid vooditarvete tootjaid ettevõtte spordisõbra tiitlile esitanud Pärnumaa spordiliit.

Aunimetuse pälvisid veel Eesti kaitsevägi, ERGO, Salvest, Selver, Tradehouse’i ilukaubamaja, Verston Ehitus, Aivar Tuulberg ja Raivo Rand ehk Rand ja Tuulberg AS ja Heiti Hääl.

Spordisõbra tunnustust jagavad kultuuriministeeriumi ja EOK ellu läinud aastast, kiitmaks spordi toetajaid. Sellega tänatakse neid, kes märkimisväärselt on toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ühiskonna arengut laiemalt.

Lukas ütles, et aus sport on osa kultuurist, ühendab rahvast ja seega peaksid spordivõistlused toimuma raskete aegade kiuste. Tema sõnutsi on spordivaldkonda raske ette kujutada erasektori ja ettevõtete toetuseta. “See tugi aitab särada meie tippsportlastel ning toetab liikumisharrastust ehk pakub meile ülevaid emotsioone ja paneb eestlased trenni tegema ja tervislikumalt elama. Tänan kõiki meie spordisõpru, kellest paljud on sporti toetanud juba Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest alates ja olnud spordile toeks nii headel kui halbadel aegadel,” lausus minister.

Sõõrumaa avaldas tänu spordi ja liikumise toetajatele. “Sporti ja liikumisse panustab avalik sektor 100 miljonit eurot aastas, inimesed ise klubimaksude ja osalustasudega peaaegu teist sama palju ja siis on umbes 50 miljonit sellist raha, mida panustavad spordi toetajad. Osa paistab välja, osa mitte, osa ei soovigi välja paista. Suur tänu kõigile, kes panustavad ja selle käitumisega innustavad teisi. See raha läheb Eesti inimeste tervisesse, ühtekuuluvustundesse ja riigi kuvandisse,” lausus EOK president. “Samal ajal on oluline meeles pidada, et raha hakkab alles siis tööle, kui seal on teiesugused inimesed, kes annavad sellele sisu. Koostöö teeb sellest õige, küpsenud vilja.”