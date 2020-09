Pärnumaa metsaotid võivad kergemalt hingata

Enim metsaotte on kütitud Lääne-Virumaal, kus maha on notitud 16 looma, Jõgevamaal on lastud 15 ning Tartu- ja Ida-Virumaal kummaski üheksa. Küttimismahu on peale Pärnumaa täitnud Ida-Viru-, Harju-, Tartu-, Rapla- ja Valgamaa jahimehed.