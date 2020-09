Kohvikute juhid tõdesid kui ühest suust, et suvi möödus neile üle ootuste edukalt, seda peamiselt tänu siseturistidele. Ent nüüd ootab ees aeg, mil linnapildis nii palju inimesi ei kohta. Osa toitlustuskohti on teatanud sulgemisest. Millised abinõud võtavad ülejäänud kasutusele, et koroonaviiruse kiuste uksed lahti hoida?