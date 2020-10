Sel sügisel sundis kuri viirus plaane varasemast veidi teisiti seadma ja kuna inimesed on meie kalleim vara, otsustas linnavalitsus terviseriskide maandamiseks suurest tänuüritustest loobuda. Väiksemas ringis koosviibimisele kell 18 Pärnu raekojas paluti vaid tänavused haridus- ja noorsootööpreemiate laureaadid.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnade kohaselt on see erakordne aasta näidanud, kuivõrd suur roll on õpetajal. Nii teadmiste edasiandja kui ühiskonnas tasakaalu hoidjana.