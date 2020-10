Reipalt asuvad nad päikese­lisel pärastlõunal Pärnu noorte vabaajakeskusest teele, peas punane müts ja seljas must dressipluus, mille ees ja taga suur logo kirjaga “MoNo Pärnu”. Ühel noorel naisel on käe- ja teisel kõhukott vestluskaartide, infovoldi­kute, kondoomide, kleepsude ja natukese magusaga. Kaarte kasutatakse vestluse arendamiseks. Nagu mobiilsed noorsootöötajad märgivad, annavad need päris palju teavet.