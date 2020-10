Tihemetsa metskond astub ühte jalga metsanduse õppijatega

“Nii minu isa kui ka minu ­põhimõte on majandada metsa südamega, et seda saaks pärandada tulevastele põlvedele. Metsa kasvatamine on pikk protsess ja meie vead kanduvad üle järgnevatele põlvkondadele. ­Seda ei tohi me lubada ja metsa ei ­tohi vaadata üksnes rahaallikana,” kinnitab 22aastaselt metsaülemaks saanud Väino Lill. “Isa ajal oli metskonnas üldlevinud põhimõte, et enamik lageraielanke ­tuli kultiveerida okaspuudega, kuid see põhimõte on veidi muutunud. Kõiki lanke pole vaja ilmtingimata kultiveerida, vaid tuleb kaasa aidata looduslike uuen­duste saamisele, seda peamiselt lehtpuuenamusega lankidel.”