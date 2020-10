Pärnus proovitakse jäätmevaba konverentsi korraldada

Keskkonnahoidlik korraldus on Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti ja PlayDay eestvedaja Toomas Toodu sõnutsi ainuõige mõtteviis. Seda võiks tema arvates rohkem rakendada konverentse korraldades. Seni on end jäätmevabaks kuulutanud osa tänavafestivale: näiteks seal seatakse kauplejaile nõue, et kõik söögitarvikud peavad olema taaskasutatavad ja prügi õigesti sorditud.