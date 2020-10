Pärnumaale lisandus kaks pärgviiruse kandjat, haiglaravi vajab kolm inimest

Pärnumaa üks nakatunutest tõi viiruse Taanist ja teine sai nakkuse töökontakti kaudu. Lääne regionaalosakonna vaatluse all on Pärnumaal ligi 160 lähikontaktset inimest, haigestunuid on 31 ja Pärnu haiglas ravil on kolm inimest, kellest üks Pärnumaalt.