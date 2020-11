Reovee seireuuring ei näita Pärnus koroonaviiruse levikut

“Praeguses epidemioloogilises olukorras, kus me näeme kolletepõhise leviku osakaalu vähenemist, tekib oht, et me ei suuda õigel ajal eristada püsivat riigisisest levikut. Reovee analüüsimise tulemused aitavad meil olukorrast parema ettekujutuse saada,” rääkis Lanno, kelle sõnade järgi annab reoveest koroonaviirust tuvastada senise kogemuse põhjal viis kuni seitse päeva varem enne seda, kui nakkusohtlik patsient arstile jõuab. “Rapla puhul oli reovett analüüsides näha, et selles piirkonnas on viiruskandjaid. Nagu hiljem nägime, vastas see tõele.”