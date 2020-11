Tali ja Veelikse saavad uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

Vesi, mis Tali keskasula elanikel praegu kraanist tuleb, on hägune ja nuusutades võib tunda raua lõhna.

Saarde valla Tali ja Veelikse küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon on pikemat aega olnud väga kehvas seisus: vesi on sogane ja raualõhnaline. Nüüd on aga lepingud sõlmitud ja aasta jooksul saab kogu veesüsteem kahes külas täielikult välja vahetatud.