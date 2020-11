Asutuste juhid selgitavad, kuidas hakatakse kontrollima valitsuse seatud maskikandmiskohustuse täitmist

Peaminister Jüri Ratase sõnade kohaselt on olukord Eestis teravnenud ja haiglaravi vajajate arv kasvab kiiresti.

“Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Samuti peame vajalikuks karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ja toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida,” märkis Ratas. Meelelahutusasutused peavad nüüdsest uksed sulgema pärast südaööd.

Pärnu kontserdimaja ja Endla teater on uuteks korraldusteks valmis.

Kontserdimaja müügijuhi Eveli Loorentsi sõnade järgi on neil maskid olemas ja vaim valmis. Küll ei osanud müügijuht täpsustada, kas maske hakatakse jagama tasuta või raha eest. “Palume külastajal endal ikkagi maski kaasa võtta, kui selleks võimalus on,” selgitas Loorents.

Olukord ei ole kontserdimaja perele sugugi uus: juba varem sai maske saali uksel osta või tasuta võtta, olenevalt korraldajast. Niisamuti ei müüdud enne lisameetmeid pileteid nii, et saalid 100 protsenti täitunuks. Loorents tõi esile fakti, et 750 inimest saalis on lubatud, seega ei teki neil inimeste mahutamisega mingisugust probleemi. “Üldjuhul on meil ainult pool saali müügis ja istekohad üle rea, nii et inimesed saavad ise valida, kui ei taha teiste kõrval istuda,” lisas müügijuht. Vajadusel kolitakse väikese saali kontserdidki suurde, kuid kuniks sealsete külastajate arv jääb 50 piiresse, ei ole ümberkolimiseks põhjust. “Oleme uueks olukorraks valmis,” lausus Loorents.

Endla teatri juht Roland Leesment kinnitas, et neil on maskid, nii et kogu publik saaks end teatriskäigu ajal viiruse eest kaitsta, fuajeesse varutud enne iga etendust. “Valmidus on olemas, aga vaatajad on seda võimalust siiamaani vähe kasutanud,” märkis teatrijuht.

Port Arturi kaubanduskeskuse tegevjuht Mari-Liis Lembit leidis, et maskikandmise kohustuslikuks muutmine on kaubanduskeskustes ja mujal rahvarohketes paikades viiruse leviku vältimiseks mõistlik otsus. “Meie selle vastu küll ei ole,” ütles ta.

Samuti arvab Lembit, et selle nõude täitmist kontrollida pole keeruline ja seda saavad teha turvamehed. “Eks kauplusetöötajad juhi samuti sellele tähelepanu,” täpsustas ta.

Kaubanduskeskuse uksel pole plaanis maske jagama hakata, kuna tegevjuhi väitel külastab Port Arturit päevas umbes 8000 inimest. Küll on keskuse kauplustes ja apteegis müügil eri tüüpi maske ja kliendid, kel näokatet veel pole, saavad selle endale sealt soetada.

2+2-reegli kohta märkis Lembit, et seda infot kuvatakse kaubakeskuse ekraanidel ja samuti tuletatakse vahemaa hoidmise nõuet meelde siseraadios. Sellekohased kleebised vaatavad vastu fuajeepõrandalt.